« En Bulgarie, j’ai été attaqué par deux chiens »

Francesco Tosato a 35 ans, est bijoutier et a parcouru plus de 10 000 kilomètres à vélo cette saison pour une seule et unique raison : suivre les exploits de l’Inter à l’extérieur. On est allé le retrouver, après une bonne nuit de sommeil, du côté d’Istanbul avant la finale de Ligue des champions.

Comment t’es venue cette idée folle de suivre l’Inter lors de tous ses déplacements à vélo ?

C’est né en préparant le premier déplacement de la saison, à Lecce, qui était d’ailleurs l’un des plus longs au programme avant que l’Inter n’aille loin en Coupe d’Europe. Cela fait cinq ans que je fais du vélo régulièrement et, lorsque je suis arrivé dans les Pouilles, j’ai été accueilli par des journalistes, des supporters… Je me suis alors dit : “Francesco, celle-là, c’était la plus longue. Essaye de toutes les faire !” Petit à petit, il y a eu ensuite Rome, Udine, le premier voyage en Europe en République Tchèque (l’Inter affrontait le Viktoria Plzen en phase de groupe, ndlr)… Et à la fin, je les ai tous fait. Ce qui m’a aidé, quand même, c’est la Coupe du monde. Cela m’a évité de pédaler l’hiver, durant les jours les plus durs.…

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Istanbul pour SOFOOT.com