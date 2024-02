information fournie par So Foot • 22/02/2024 à 10:20

En Allemagne, la victoire des supporters contre CVC et le foot business

La possible arrivée du fonds d’investissement CVC à la table de la Ligue a mis le football allemand sens dessus dessous. Les supporters ont néanmoins obtenu gain de cause ce mercredi, la DFL annonçant jeter l’éponge.

Voitures télécommandées par-ci, cadenas accrochés aux cages par-là, sans oublier des balles de tennis ou des pièces de chocolat : la célèbre rigueur allemande a pris un coup ces dernières semaines dans les stades du pays, devenus le lieu d’expression de la colère des supporters. Les fans ont redoublé de créativité pour perturber les matchs de Bundesliga et 2. Bundesliga depuis le vote en faveur d’une collaboration entre des fonds d’investissement privés et la Ligue (DFL) au mois de décembre. Leurs efforts ont fini par payer, puisque ce mercredi, la DFL a annoncé qu’elle laissait tomber ce projet, qui aiguisait l’appétit sonnant et trébuchant des promoteurs autoproclamés du développement du football allemand.

Par Quentin Ballue et François Linden, avec JD pour SOFOOT.com