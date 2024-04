En 40 ans, le nombre de cadres a supplanté agriculteurs et ouvriers

La part cumulée des agriculteurs et des ouvriers a diminué de près de moitié en 40 ans, quand celle des cadres a presque triplé, selon une étude de l'Insee publiée lundi qui dresse le "portrait des professions" en 2022.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Les agriculteurs, qui représentaient 7,5% des personnes en emploi en 1982, n'en représentent plus que moins de 2% en 2022. La part des ouvriers a elle aussi baissé de façon continue, passant de 29,9% en 1982 à 18,9% en 2022, majoritairement en raison d'une baisse marquée de la part des ouvriers peu qualifiés parmi les personnes en emploi.

Dans le même temps, la part des cadres parmi les personnes en emploi a presque triplé sur la période, passant de 8% en 1982 à 21,7% en 2022, notamment "du fait de l'élévation du niveau des qualifications et de la tertiarisation de l'économie", selon l'étude.

Plus largement, en 2022, 26% des personnes en emploi exercent une profession d'employé et 24,6% exercent des professions intermédiaires.

Aussi, parmi les personnes exerçant la profession d'employé, les trois-quarts sont des femmes. La part des femmes est notamment plus élevée parmi les employés administratifs d'entreprise, de la fonction publique et des services aux particuliers, où plus de 8 salariés sur 10 sont des femmes.

Autre point de l'étude, les professions peu qualifiées sont davantage occupées par les plus jeunes: les 15-24 ans en emploi sont en moyenne moins diplômés que les autres jeunes de leur génération.

Les jeunes sont ainsi plus nombreux parmi les professions peu qualifiées et représentent 17% des employés peu qualifiés et 21% des ouvriers peu qualifiés, contre 10% de l'ensemble de la population en emploi.

Les agriculteurs travaillent davantage selon des horaires atypiques que les autres professions: la moitié d'entre eux déclarent travailler le soir, 1 sur 5 travaille la nuit, et près de 9 sur 10 travaillent le week-end.

Parmi les autres professions, les employés sont aussi nombreux à travailler le week-end (82% des employés de commerce travaillent le samedi et 69% des policiers, militaires et agents de sécurité privée par exemple).

Dans une moindre mesure, les artisans, commerçants et chefs d'entreprises travaillent plus fréquemment qu'en moyenne en horaires décalés.