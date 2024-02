En 2023, 16% des entreprises individuelles ont été créées par un étranger (Insee)

( AFP / AURORE MESENGE )

Une entreprise individuelle sur six créée en 2023 en France l'a été par une personne de nationalité étrangère, souvent dans la livraison à domicile et les activités de taxis, indique mercredi l'Insee.

En 2018, cette proportion était de 13%, relève dans une note l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ces entrepreneurs individuels étrangers sont des hommes à 70% et sont âgés de 36 ans en moyenne. Ils représentent 17,4% des créateurs de micro-entreprises, un régime qui permet des formalités allégées et simplifiées, et 9,1% des créateurs d'entreprises individuelles classiques.

La part des entreprises individuelles créées par des étrangers en 2023 est élevée dans le secteur des transports et de l'entreposage (44%), notamment dans le sous-secteur des "autres activités de poste et de courrier" qui représente 51% des créations: cela correspond principalement à la livraison à domicile.

Ils sont très présents aussi dans la création d'entreprises de transports de voyageurs par taxis (30%), et dans celle d'entreprises de construction (27%).

En tout, rappelle l'Insee, quelque 1.051.500 entreprises, toutes catégories confondues, ont été créées l'an dernier en France: c'est 1% de moins qu'en 2022, mais les créations se maintiennent "à un niveau élevé, près de deux fois supérieur à celui de 2015".

Parmi ces entreprises, il y a eu 269.900 créations de sociétés (-8% par rapport à 2022), 114.100 créations d'entreprises individuelles classiques (-6%) et 667.400 créations de micro-entreprises (+3%).

Les créations reculent dans la plupart des secteurs, particulièrement dans les activités de conseil, la construction ou l'activité de marchands de biens, toutes deux très affectées par la hausse des taux d'intérêt.

Elles augmentent en revanche dans le nettoyage de bâtiments, ou dans celui du transport de voyageurs par taxi ou le fret interurbain, comme le convoyage de véhicules.

L'âge moyen des créateurs d'entreprises individuelles est stable à 36 ans, et la part des moins de 30 ans dans ce groupe est stable à 38%. 43% des entreprises individuelles sont créées par des femmes, en baisse de deux points par rapport à 2022.

Enfin les créations d'entreprises diminuent dans la majorité des régions métropolitaines, baissant le plus en Provence‑Alpes‑Côte d'Azur (-7%) et Auvergne-Rhône-Alpes (-4%). Elles augmentent en Île-de-France et en Corse (+2%).

Elles diminuent à la Martinique (-5%) et à Mayotte (-1%), mais augmentent en Guyane (+8%), en Guadeloupe (+3%) et à La Réunion (+2%).