En 2020, les salaires des dirigeants des grandes entreprises françaises ont baissé de 14%

Bernard Charlès, vice-président et directeur général de Dassault Systèmes, reste le patron le mieux payé de France.

Bernard Charlès, vice-président et directeur général de Dassault Systèmes. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Plusieurs patrons français s'y étaient engagés en pleine crise du Covid-19 : pour participer à "l'effort national" et faire preuve d'"exemplarité", ils avaient annoncé réduire leurs rémunérations en 2020. Ces promesses ont dans l'ensemble été tenues, révèle le rapport annuel du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, publié jeudi 11 novembre et dévoilé dans Les Echos .

En moyenne, la rémunération totale des dirigeants du SBF 120 (indice boursier comprenant les 120 entreprises française aux capitalisations les plus importantes) a baissé de 14% en 2020, indique cette étude. Ces patrons ont ainsi gagné en moyenne 3,2 millions d'euros, comme en 2014 et 2015. Si les salaires fixes ont diminué de 4%, les bonus annuels ont eux été réduits de 26,9% et quinze dirigeants n'en ont pas reçus. Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a touché le bonus annuel le plus élevé, d'un montant de 2,475 millions d'euros.

Si les rémunérations inférieures ou égales à 500.000 euros sont observées dans sept sociétés, surtout contrôlées par l'État - les rémunérations des dirigeants étant plafonnées à 450.000 euros -, les rémunérations supérieures à 5 millions se sont faites plus rares en 2020, avec 14 cas dans le SBF 120, contre 24 en 2019, souligne également Proxinvest.

Bernard Charlès, patron le mieux rémunéré en France

Comme en 2018 et 2019, Bernard Charlès, vice-président et directeur général de Dassault Systèmes, se place en tête du classement des dirigeants les mieux payés de France. Au titre de 2020, il a touché 20,6 millions d'euros, une rémunération toutefois en baisse de 17%.

Il est suivi de Daniel Julien, PDG de Teleperformance, qui a touché 17 millions d'euros l'an dernier, de Mike Manley, DG de FCA, qui a perçu 14,9 millions d'euros et de Douglas Pferdehirt, directeur général de TechnipFMC, qui a touché 10,5 millions d'euros. Proxinvest constate toutefois que les pratiques de FCA et de TechnipFMC comprennent des actions de performance non soumises à des conditions de performance, ce qui est contraire au code Afep-Medef. Mais n'ayant pas leur siège social en France, elles n'ont pas à se conformer au code français. Le DG de Rémy Cointreau Éric Vallat complète ce top 5, avec une rémunération de 9,7 millions d'euros.

En bas du classement, se trouve Stéphane Pallez, PDG de Française des Jeux, qui a gagné 403.000 euros au titre de 2020.