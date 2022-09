Emploi: une mission lancée dans l'optique de la création de France Travail

( AFP / THOMAS SAMSON )

Bonne nouvelle pour l'emploi. Selon une étude Manpower relayée dans Le Parisien ce mardi 13 septembre, les intentions d'embauche sont toujours à la hausse au quatrième trimestre 2022, deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, et ce, malgré les risques de récession dus à la guerre en Ukraine. En Europe, la France et la Suède sont les deux pays où les entreprises comptent le plus embaucher durant cette période. Entre octobre et décembre 2022, la prévision nette d’emploi est à + 34 %, affichant une hausse de 5 points par rapport aux mois précédents, mais une baisse de 1 point par rapport à 2021, à la même période.

Dans le détail, les intentions d'embauche atteignent 49% dans le numérique, communication et médias, 44% dans la finance, banque, assurance et immobilier, 39% dans l'hôtellerie-restauration (secteur qui enregistre la hausse la plus forte avec 20 points de plus qu'en 2021 à la même période), 33% dans les autres services (activités scientifiques, techniques, services administratifs et de support), 30% dans l'industrie manufacturière, 30% dans le commerce de gros et de détail et logistique, 27% dans la construction, 27% dans les services publics, santé, éducation, services collectifs, 19% dans la production primaire (agriculture, sylviculture, pêche...), et enfin 19% dans les industries autres que la construction, le service manufacturier, l'énergie, les industries minières. Les intentions d'embauche progressent dans 7 des 11 secteurs étudiés pour ce baromètre.

Sur le territoire, si toutes les régions sont au vert, les intentions d'embauche sont les plus fortes dans le Centre-Est avec +40%, et en région parisienne avec +34%. Les entreprises présentant le plus de besoins sont celles de 10 à 49 salariés (+ 38 %) et celles de plus de 250 salariés (+ 32 %). "Le 4e trimestre pouvait réserver des surprises, mais on ne voit pas de recul des demandes. La crise du recrutement n’est pas encore là", décrypte auprès du Parisien Alain Roumilhac, le président de ManpowerGroup France. "Les chefs d’entreprise répondent que leur activité se porte raisonnablement bien et expriment surtout leurs difficultés à recruter. C’est le cas dans quasi tous les secteurs", continue-t-il.