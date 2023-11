Emmett Shear, cofondateur de Twitch, annonce devenir dirigeant par interim d'OpenAI

L'entrepreneur américain Emmett Shear, cofondateur de la plateforme de streaming vidéo Twitch qu'il a dirigée jusqu'en mars, a annoncé lundi devenir le nouveau dirigeant par interim d'OpenAI, la start-up star de l'intelligence artificielle en plein chaos depuis le limogeage de son ex-patron.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / STEVE JENNINGS )

"J'ai accepté ce poste parce que je crois qu'OpenAI est l'une des entreprises les plus importantes qui soient actuellement", a-t-il écrit dans un message publié lundi matin sur X (ex-Twitter).

L'éviction vendredi de Sam Altman, superstar et cofondateur d'OpenAI, à l'origine de la plateforme d'intelligence artificielle ChatGPT, a provoqué un séisme dans la Silicon Valley (Californie), dont il était devenu en un an l'une des principales figures.

"Il est clair que le processus et la communication autour du retrait de Sam ont été très mal gérés, ce qui a gravement entamé la confiance" dans OpenAI, a écrit son remplaçant.

Celui-ci s'est engagé pour les 30 prochains jours à réaliser un audit indépendant sur les raisons de ce départ et à "réformer l'équipe de direction (...) pour en faire une force capable d'obtenir des résultats pour nos clients".

"Je conduirai des évolutions au sein de l'organisation - jusqu'à pousser fortement à des changements significatifs de gouvernance si nécessaire", a-t-il affirmé.

Fondée fin 2015, OpenAI est à l'origine une organisation à but non lucratif dont la mission est de développer une IA qui serait "sûre et bénéficierait à l'humanité", selon les mots d'Elon Musk, l'un des cofondateurs écarté en 2019.

Grâce au soutien financier de Microsoft et à une efficace stratégie marketing, OpenAI a depuis développé des produits commerciaux, dont le robot conversationnel ChatGPT ou l'IA génératrice d'images Dall-E, largement utilisés par une multitude de jeunes pousses technologiques, et a pris la tête d'une course mondiale à l'innovation dans ce domaine.

Lundi, le patron de Microsoft Satya Nadella a annoncé l'embauche de Sam Altman, ainsi que d'autres responsables d'OpenAI qui avaient démissionné à sa suite, en particulier le président du conseil d'administration Greg Brockman, "pour diriger une nouvelle équipe de recherche dans l'IA" qui pourrait faire concurrence à OpenAI.

"Notre partenariat avec Microsoft reste solide, et ma priorité dans les semaines à venir sera de veiller à ce que nous continuions à bien servir tous nos clients", a écrit de son côté Emmett Shear, qui a également démenti que le départ de Sam Altman soit dû à un problème de sécurité.