Emmanuel Macron sur Édouard Philippe : "il mène un travail remarquable"

Cela fait désormais plusieurs semaines que la rumeur bruisse : Édouard Philippe va-t-il rester encore longtemps à Matignon ? Son élection au Havre lors du second tour des municipales pourrait jeter le trouble alors que le gouvernement est chahuté par plusieurs "polémiques", notamment sur la question de la gestion de la crise sanitaire. Pour autant, Emmanuel Macron ne tarit pas d'éloges sur son Premier ministre, bien qu'on les dise souvent en froid. Dans un entretien accordé jeudi 2 juillet à la presse quotidien régionale, le chef de l'État rend homme à son bras droit. "Depuis trois ans à mes côtés, il mène avec les gouvernements successifs un travail remarquable et nous avons conduit des réformes importantes, historiques, dans des circonstances souvent très difficiles".

Et d'ajouter : "Nous avons une relation de confiance qui est d'un certain point de vue unique à l'échelle de la Cinquième République". Pour autant, alors que le chef de l'État a promis de se réinventer après la crise sanitaire, il reste conscient que les choses vont devoir bouger. "J'aurais à faire des choix pour conduire le nouveau chemin. Ce sont de nouveaux objectifs d'indépendance, de reconstruction, de réconciliation et de nouvelles méthodes à mettre en œuvre. Derrière, il y aura une nouvelle équipe", explique ainsi Emmanuel Macron.

