Emmanuel Macron : « La rentrée sera difficile »

Emmanuel Macron a accordé un entretien à plusieurs journaux de presse régionale alors que les Français attendent d'un jour à l'autre un remaniement gouvernemental © Olivier Corsan / MAXPPP / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Depuis plusieurs semaines, les interrogations fusent. Emmanuel Macron va-t-il changer d'équipe gouvernementale ? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il alors que la France vit une de ses crises les plus dures ? Jeudi 2 juillet, le président de la République a accordé un entretien à plusieurs titres de la presse régionale française, dont La Montagne. Et il est catégorique d'entrée de jeu et sait ce qu'il veut : « La rentrée sera difficile, il faut nous y préparer. Il nous faut donc dessiner un nouveau chemin. Je le vois autour de la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays. »

Lire aussi Un troisième budget pour éviter l'effondrement économique

Emmanuel Macron précise d'ailleurs que cette reconstruction a déjà commencé par le Ségur de la santé. « Elle se poursuivra par un chantier sur le grand âge, puis sur l'accompagnement de notre jeunesse, qui a le plus souffert de la crise. C'est à elle que nous avons demandé le plus de sacrifices. 700 000 ou 900 000 jeunes qui entreront sur le marché du travail à la rentrée. Ce sont ceux qui verront des guichets fermés. » Le président de la République souhaite donc remanier son cap, bien qu'il croie en sa politique. « Je crois que le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai. Mais il ne peut pas non plus faire fi des bouleversements internationaux et de la crise économique dans laquelle nous sommes

... Lire la suite sur LePoint.fr