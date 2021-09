Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une plainte contre un photographe

C’est un fait extrêmement rare que révèle Europe 1 dans un article publié dimanche 26 septembre. Selon les informations dont dispose le média, Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une plainte récemment contre un paparazzi. En cause : des photographies que ce dernier aurait exposées pendant une quinzaine de jours sur la vitrine d’une galerie d’art. Sur ces clichés, apparaissent plusieurs anciens présidents de la République sur leurs lieux de vacances.

Ces photographies, poursuit la radio nationale, auraient été exposées juste en face de l’Élysée, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Raison pour laquelle l’exposition a été perçue comme une provocation par le président de la République et son épouse, qui pouvaient la voir chaque jour.

Des photos intimes des anciens présidents

Depuis le 8 septembre et pendant plus de deux semaines, les passants ont notamment pu découvrir un cliché où Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont en train de se baigner. Sur une autre photo, relate Europe 1, l’ancien président de la République est en train de faire du vélo. D’autres photographies mettent en scène Jacques Chirac ou François Hollande, torse nu sur une plage. Quant à Emmanuel Macron, il est vu à bord d’un jet-ski, vêtu d’un maillot de bain.

Une enquête préliminaire ouverte

Selon les informations du site d’information,

