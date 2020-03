Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emirates suspend ses vols pour la France, l'Allemagne, le Nigeria et New York Reuters • 21/03/2020 à 13:04









EMIRATES SUSPEND SES VOLS POUR LA FRANCE, L'ALLEMAGNE, LE NIGERIA ET NEW YORK DUBAI (Reuters) - La compagnie aérienne Emirates, l'une des plus importantes au monde, suspend tous ses vols vers la France, l'Allemagne, le Nigeria, New York et le New Jersey en raison de la propagation du coronavirus, selon des emails internes consultés par Reuters. Ces supensions interviennent à partir du 23 mars, jusqu'à nouvel ordre pour la France, l'Allemagne et le Nigeria, peut-on lire. Les vols à destination de l'aéroport John F. Kennedy à New York et celui de Newark-Liberty dans le New Jersey seront suspendus à partir du 24 mars, jusqu'à nouvel ordre, précise un autre email. La compagnie aérienne n'était pas disponible dans l'immédiat. (Alexander Cornwell, version française Caroline Pailliez)

