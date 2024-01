Emilio Nsue affole les statistiques à la CAN

Levez la main si vous l’aviez vu venir.

Auteur d’un triplé face à la Guinée-Bissau plus tôt dans le tournoi – le premier dans une CAN depuis 2008 –, Emilio Nsue a de nouveau brillé ce lundi avec la Guinée équatoriale, du côté de la Côte d’Ivoire. Avec un doublé dans l’humiliation du pays hôte, l’attaquant de l’Intercity, en Espagne, a porté son total à cinq buts, alors que cette Coupe d’Afrique n’en est qu’à la phase de poules. Des statistiques plus vues sur le continent africain depuis 1970 et un certain Laurent Pokou.…

TB pour SOFOOT.com