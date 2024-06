Emiliano Martínez prêt à aller au clash pour pouvoir faire les JO ?

Il aime définitivement la France.

Présent en conférence de presse d’avant-match avant d’affonter l’Équateur et le Guatemala pour préparer la Copa América, Emiliano Martínez a lancé un ultimatum à son club d’Aston Villa concernant une possible participation aux JO cet été. Vainqueur de la Copa América en 2021 et champion du monde 2022 avec l’ Albiceleste , le gardien de 31 ans compte bien être du voyage en France avec la sélection argentine. L’avis d’Aston Villa ? Il s’en moque un peu : « Je mets toujours l’équipe nationale argentine au premier plan, et si je dois me battre avec mon club, je le ferai. » …

MV pour SOFOOT.com