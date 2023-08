Elye Wahi signe au RC Lens

Lens a raflé le gros lot.

Convoité d’un peu partout cet été, le crack montpelliérain Elye Wahi – 19 pions en Ligue 1 la saison passée – rejoint les Sang et Or. Ces derniers posent 35 millions d’euros (avec bonus) pour s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans, soit le plus gros transfert de l’histoire du club. Arrivé au MHSC en 2018, à 15 ans, il signe dans le Pas-de-Calais pour cinq saisons, va découvrir la Ligue des champions et aura la lourde tâche de remplacer le canonnier Loïs Openda, parti au RB Leipzig contre une grosse quarantaine de millions après son exercice à 21 réalisations en 2022-2023.…

AL pour SOFOOT.com