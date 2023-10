Elye Wahi, l'effet wahou

Auteur d'une passe décisive et d'un but qui a offert un succès d'anthologie à Lens face à Arsenal ce mardi (2-1), Elye Wahi a incontestablement délivré sa meilleure partition depuis son arrivée chez les Sang et Or cet été.

Dans sa zone technique, Franck Haise a dû avoir une sacrée impression de déjà-vu en tête. Ce mardi soir face à Arsenal, ses gars ont longtemps récité une partition quasi similaire à celle délivrée à Séville deux semaines plus tôt. Un début de rencontre compliqué, une ouverture du score adverse qui vient tout plomber, et un retour au courage loin d’être volé. La différence, cette fois, c’est qu’Elye Wahi est ensuite sorti de sa boîte pour faire basculer Bollaert-Delelis dans la folie et offrir un succès que les supporters des Sang et Or ne seront pas près d’oublier. Tout n’a pas été linéaire pour l’ancien Montpelliérain depuis son arrivée dans le Nord à la fin du mercato estival, mais cette réalisation historique vient d’ores et déjà bâtir sa légende.

Une remise à l’ordre qui porte ses fruits

Au cœur des secousses du début de saison, il y avait cette question : et si Lens n’avait pas suffisamment remplacé Loïs Openda, parti durant l’été vers l’Allemagne ? Et pour cause, Elye Wahi, pour qui les dirigeants artésiens ont signé un chèque avoisinant 35 millions d’euros, n’avait toujours pas trouvé la faille avant vendredi dernier, où il a été le seul buteur du match face à Strasbourg. Malgré la délivrance, son entraîneur n’avait pas été tendre avec lui après la partie, et certains de ses coéquipiers s’en étaient directement pris à lui, lui reprochant parfois un manque d’implication. « Il y a des joueurs qui ont raison d’être exigeants avec lui. Donc il s’est un peu fait sermonner par un ou deux joueurs. Je pense qu’ils ont raison. Les joueurs de qualité, il faut être exigeant avec eux. Il sait qu’il a fait une chose très importante ce soir pour le RC Lens et pour lui aussi, en marquant ce but, qui nous donne la victoire. Mais il sait aussi qu’il y a encore des choses à travailler pour être encore plus performant » , avait d’ailleurs dit Haise en conférence de presse en Alsace.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com