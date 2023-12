information fournie par So Foot • 23/12/2023 à 23:44

Eljif Elmas va s’engager à Leipzig

Elmas s’envole pour l’Allemagne.

Joker de luxe du Napoli depuis quatre ans et demi, l’international macédonien va rejoindre le RB Leipzig cet hiver. Comme annoncé par Fabrizio Romano, Elmas a d’ores et déjà passé sa visite médicale avec l’écurie allemande qu’il rejoindra dans les prochains jours. Le montant estimé de l’opération est de 25M d’euros. Avec les Partenopei , Elmas a pris part à 143 matchs pour 14 buts inscrits et 10 passes décisives. Il fera partie à jamais de ce groupe magnifique qui s’en est allé décrocher le troisième Scudetto de l’histoire du club de Campanie l’an passé.…

AC pour SOFOOT.com