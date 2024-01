Éliminé de la CAN, le Ghana vire son sélectionneur Chris Hughton

Chris Hughton n’est plus le sélectionneur du Ghana. Après un CAN ratée de la part des Black Stars (avant-dernier du groupe B avec deux petits points au compteur, insuffisant pour viser la qualification au tour suivant, la Fédération ghanéenne a annoncé cette décision ce mercredi.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV…

JBC pour SOFOOT.com