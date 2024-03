information fournie par So Foot • 15/03/2024 à 21:25

Eliesse Ben Seghir explique son choix de jouer pour le Maroc

Grande rapidité dans la prise de décision.

Convoqué pour la toute première fois avec le Maroc du haut de ses 19 ans, Eliesse Ben Seghir a donc fait le choix de représenter les Lions de l’Atlas, plutôt que l’équipe de France. Une décision dont il s’est expliqué ce vendredi en conférence de presse : « J’ai la chance de pouvoir postuler pour deux grandes nations de football. Le choix a été compliqué, mais mûrement réfléchi. J’ai pris cette décision depuis un peu plus d’un mois, mais avec ma blessure, c’était un peu compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j’ai décidé de faire ce choix. Le fait de ne plus être dans la réflexion est un peu une délivrance » , a déroulé le milieu offensif monégasque.…

TB pour SOFOOT.com