Électrosensibilité : la fusion des équipementiers Schaeffler et Vitesco prévue pour la fin d'année

( AFP / CHRISTOF STACHE )

L'équipementier automobile allemand Schaeffler a annoncé mercredi un accord de fusion avec le fabricant de transmissions Vitesco, ancienne division du groupe Continental, pour former fin 2024 un spécialiste de l'électromobilité.

"Avec la signature de l'accord de fusion, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la transaction", a indiqué Klaus Rosenfeld, président du directoire de Schaeffler AG, cité dans un communiqué.

Les préparatifs pour l'intégration de Vitesco dans Schaeffler "avancent bien", a-t-il ajouté, disant espérer conclure la transaction "au quatrième trimestre".

Schaeffler, l'un des plus gros équipementiers allemands, avait annoncé à l'automne dernier son projet de rachat de Vitesco avec une dernière offre aux actionnaires de 94 euros par titre, valorisant Vitesco à environ 3,8 milliards d'euros, selon l'agence Bloomberg.

La future société commune devrait employer plus de 120.000 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards d'euros et disposer d'une centaine de sites de production dans le monde ainsi qu'une quarantaine de centres de recherche et développement, se classant parmi les dix premiers équipementiers mondiaux.

L'assemblée générale de Vitesco se prononcera sur la fusion le 24 avril.

Plus de 88% du capital et des droits de vote de Vitesco sont détenus par la groupe Schaeffler et la holding de la famille du même nom. Vitesco est l'ancienne division d'engrenages de l'équipementier allemand Continental qui en avait finalisé la scission en 2021.

Schaeffler s'était dit "convaincu que la fusion avec Vitesco améliorera considérablement sa compétitivité, en particulier dans le domaine de l'électrification", qui représente une mutation majeure pour les équipementiers automobiles.

"Schaeffler et Vitesco disposent d'un portefeuille technologique très complémentaire", selon le fabricant allemand, l'un des leaders mondiaux des roulements mécaniques utilisés dans l'automobile et l'aéronautique.

Le groupe Schaeffler est en train de remodeler son empire industriel à mesure que le passage aux véhicules électriques s'accélère.

Les équipementiers, piliers de l'industrie allemande, doivent adapter à marche forcée leurs productions traditionnelles liées aux moteurs thermiques, des pneumatiques aux freins en passant par les systèmes de propulsion et les différents capteurs.

La famille Schaeffler est aussi l'actionnaire principal de Continental, dont elle détient 46%. Son OPA hostile sur l'équipementier, en 2008, l'avait conduit au bord de la faillite.