Electricité : Iberdrola renonce à racheter PNM Resources

( AFP / ANDER GILLENEA )

Le groupe énergétique espagnol Iberdrola a annoncé mardi avoir renoncé à acheter l'opérateur électrique américain PNM Resources, une acquisition d'un montant de 4,3 milliards de dollars.

La filiale américaine d'Iberdrola, "Avangrid (...) a annoncé sa décision de résilier le contrat de fusion signé avec PNM Resources le 20 octobre 2020, les conditions prévues pour clôturer l'opération n'ayant pu être réunies dans les délais impartis", a indiqué Iberdrola dans un communiqué transmis au gendarme boursier espagnol.

Cette opération, annoncée en octobre 2020, prévoyait d'intégrer PNM Resources à Avangrid en vue de créer "l'une des plus importantes entreprises du secteur en Amérique du Nord", composée de dix opérateurs électriques répartis dans six Etats, et le troisième opérateur en matière d'énergie renouvelable aux Etats-Unis.

Cette fusion devait rapporter aux actionnaires de PNM "environ 4,32 milliards de dollars en cash", avait expliqué Iberdrola en 2020.

Géant des énergies renouvelables, Iberdrola est devenu ces dernières années l'un des leaders mondiaux de l'énergie.

Sur les neuf premiers mois de 2023, le groupe espagnol a engrangé au total 3,64 milliards d'euros de profits contre 3,1 milliards sur la même période en 2022.