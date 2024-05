Elections britanniques: le Labour reçoit le soutien de 120 dirigeants d'entreprises

Le parti travailliste britannique a reçu mardi le soutien de 120 personnalités du monde de l'entreprise pour les élections du 4 juillet, une déclaration qui semble confirmer la confiance des milieux économiques envers le grand favori du scrutin.

Keir Starmer, actuel du Labour, est bien placé pour devenir le prochain Premier ministre britannique ( AFP / ANDY BUCHANAN )

"Nous, dirigeants et investisseurs dans des entreprises britanniques, pensons que l'heure du changement est arrivée", font valoir les signataires, qui comptent dirigeants actuels et anciens de la banque JPMorgan, de l'aéroport d'Heathrow, du constructeur automobile Aston Martin.

"Depuis trop longtemps, notre économie a subi instabilité, stagnation et l'absence d'accent sur le long terme", soulignent-ils, argumentant que le Labour, parti de centre-gauche, "a montré qu'il a changé et veut travailler avec les entreprises pour réaliser le plein potentiel économique du Royaume-Uni".

Un tel soutien contraste avec la défiance suscitée dans les milieux patronaux par le programme très à gauche de l'ancien dirigeant du Labour Jeremy Corbyn (2015-2020). Son successeur Keir Starmer, bien placé pour devenir le prochain Premier ministre, a recentré le parti.

La responsable des questions économiques au sein du Labour, Rachel Reeves, s'apprête à donner lundi son premier discours majeur en ce début de campagne électorale.

Elle doit promettre de mener le Trésor le "plus tourné vers la croissance dans l'histoire de notre pays" et faire valoir qu'un gouvernement travailliste serait à la fois en faveur des entreprises et des salariés, car leur succès dépend l'un de l'autre, selon des extraits de son discours diffusés en amont.

Le camp conservateur a répliqué en prévenant que "des lois syndicales à la française risquent de faire des dégâts sur l'économie et coûter des emplois".

De son côté, le Premier ministre Rishi Sunak cherche à séduire les retraités en leur promettant des baisses d'impôts de 95 livres sterling en 2025-2026, pour atteindre 275 livres en 2029-2030.

"Cette mesure audacieuse montre que nous sommes du côté des retraités", a fait valoir Rishi Sunak, tandis que le Labour a étrillé une mesure "désespérée".

Après 14 ans au pouvoir, les conservateurs sont devancés d'une vingtaine de points dans les sondages par l'opposition travailliste.

Compte tenu de l'avance du Labour dans les sondages, "les marchés ne doutent guère que le parti travailliste prendra la suite des conservateurs", mais ne le perçoivent pas comme "un scénario à risque" comme ils ont pu le faire par le passé, décryptait récemment après l'annonce de la date du scrutin l'analyste financier Roman Ziruk, d'Ebury.