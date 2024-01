El Haddaoui : « Le Maroc a l’équipe pour aller au bout »

Le Maroc n’a plus gagné la CAN depuis 1976. Pour entretenir l’espoir de conquérir un 2e titre, il devra battre l’Afrique du Sud, ce mardi soir. Un objectif atteignable selon Mustapha El Haddaoui, dit « Mus la Foudre », ancien milieu des Lions de l’Atlas (55 sélections), actuel président de l'Union marocaine des footballeurs professionnels (UMFP), et accessoirement un des plus beaux pieds droit du foot africain.

Pour un favori, le Maroc a plutôt bien tenu son rang au premier tour…

Oui. Il a commencé par un succès net et logique contre la Tanzanie (3-0), en affichant une bonne maîtrise. Par contre, le second match fût plus compliqué face à la RD Congo (1-1). L’équipe avait bien débuté et ouvert le score, mais les joueurs ont été gênés par la chaleur et l’humidité. Les joueurs des deux sélections ont souffert, cela se voyait. Un match à 14 heures dans ces conditions, c’est dur… Lors du dernier match contre la Zambie (1-0), les Lions de l’Atlas ont globalement bien géré, avec un onze de départ un peu remanié.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com