29/07/2023

El Bilal Touré file à l'Atalanta

L’ascension express.

Parti du Stade de Reims à l’été 2022 pour rejoindre Almeria pour une somme de huit millions d’euros, El Bilal Touré n’a visiblement pas perdu de temps pour grimper d’un étage. Un an plus tard, le Malien quitte déjà l’Espagne direction Bergame où l’Atalanta a décidé de sortir le chéquier pour s’attirer ses services. En l’occurrence, il s’agit même du plus gros montant jamais lâché par le club italien, qui a posé 31 millions d’euros sur la table.…

AL pour SOFOOT.com