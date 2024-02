Ekitike, paré au (re)décollage ?

03 Montassar TALBI (fcl) - 44 Hugo EKITIKE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and FC Lorient at Parc des Princes on August 12, 2023 in Paris, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

Après dix-huit mois de calvaire à Paris, Hugo Ekitike va pouvoir relancer sa carrière du côté de l’Eintracht Francfort. Avec l'obligation de démontrer qu'il ne s'agissait que d'un accident de parcours.

Ses trois buts en trois rencontres consécutives au début du mois de janvier 2023 face à Lens, Châteauroux et Angers resteront donc un épiphénomène, une simple parenthèse enchantée sans lendemain. Le choix d’Hugo Ekitike de rejoindre le Paris Saint-Germain à peine sa vingtième bougie soufflée lors de l’été 2022, à la sortie de sa première saison pleine chez les professionnels, en avait étonné plus d’un. Un an et demi plus tard, la page se tourne déjà pour le jeune attaquant, qui rejoint l’Eintracht Francfort en prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une obligation d’achat d’environ 30 millions d’euros. Le voilà enfin sorti du bourbier : à lui désormais de prouver qu’il ne s’agissait que d’un accident de parcours.

Dans l’enfer de la capitale

L’hiver 2023 aurait pourtant pu être celui de l’éclosion pour le natif de Reims, dans la foulée de ce début d’année particulièrement réussi. Deux mois plus tôt, son tout premier but en Rouge et Bleu contre Auxerre avant la coupure imposée par la Coupe du monde avait fait naître de réels espoirs. Mais malgré les absences à répétition (Lionel Messi le temps de redescendre de son sacre, Kylian Mbappé et surtout Neymar sur blessures) et un secteur de jeu bien peu fourni en nombre la saison dernière au pied de le Tour Eiffel, il n’en n’a rien été. Tout simplement parce que le garçon a débarqué dans la capitale pile au moment où il ne fallait pas venir, dans l’ombre d’une MNM omniprésente et au sein d’une équipe sans véritable identité.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com