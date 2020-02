Égypte : la France en soutien aux chrétiens d'Orient

Il y a quelques jours, Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'?uvre d'Orient, accompagnait le chef de l'État en Israël et dans les territoires palestiniens. « La presse a surtout insisté sur la colère d'Emmanuel Macron contre la sécurité israélienne durant sa promenade dans la vieille ville de Jérusalem. En revanche, elle n'a guère retenu qu'il était souvent interpellé en français. Et ça, c'est grâce à toutes les écoles chrétiennes francophones qui continuent à scolariser 400 000 garçons et filles au Moyen-Orient », souligne le prélat dans un séminaire sur la citoyenneté pour les minorités au Moyen-Orient, qui s'est tenu à l'Institut du monde arabe en fin de semaine dernière.Lire aussi Égypte : chrétien et emprisonné au nom de la lutte antiterroristeFormer les élites égyptiennesL'annonce, toujours en Israël, de la création d'un fonds de l'État français voué à aider les écoles chrétiennes francophones, tenues par les différentes congrégations, dans cette région du monde, n'a pas non plus donné lieu à des gros titres dans la presse. « Nous ne demandons pas un avantage confessionnel pour les chrétiens. Nous faisons cela pour le bien de ces pays, pour qu'ils avancent. L'éducation reste un remède contre tous les fanatismes », ajoute Mgr Pascal Gollnisch. L'école grecque orthodoxe de Gaza accueille ainsi 99 % de musulmans. Quant au collège Saint-Marc d'Alexandrie, fondé en 1928, il a...