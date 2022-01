Education nationale : deuxième grève peu suivie après la grande mobilisation du 13 janvier

Les enseignants ont à nouveau défilé pour protester contre la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'école.

Le ministre de l'Education nationale a encore été la cible des manifestants, ce jeudi 20 janvier ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Après une mobilisation très suivie le 13 janvier, les personnels de l'Education ont peu répondu à l'appel à la grève, jeudi 20 janvier. Le taux de grévistes des enseignants, mobilisés pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires, s'élevait à 1,15% dans le premier degré et 2,18% dans le second degré, selon le ministère de l'Education nationale.

"Maintenir la pression" avant le 27 janvier

Une semaine après une grève très suivie dans l'éducation, une manifestation a eu lieu à Paris. Pour Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, "le but n'était pas cette fois d'appeler les enseignants à faire grève car à une semaine d'intervalle c'est compliqué. L'idée aujourd'hui est de maintenir la pression avec des mobilisations localement, avant un nouvel appel à la grève le 27 janvier", a-t-elle expliqué.

Jeudi dernier, les taux de grévistes étaient beaucoup plus élevés, avec plus de 38% dans le premier degré et près de 24% dans le second, selon des chiffres du ministère de l'Education. Le mouvement de la semaine dernière visait lui aussi à protester contre la valse des protocoles sanitaires dans les établissements scolaires. Il avait rassemblé tous les syndicats de l'éducation, dont plusieurs (FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne) avaient appelé à "poursuivre la mobilisation", en s'engageant "dans une nouvelle journée d'action jeudi, y compris par la grève".