information fournie par So Foot • 07/12/2023 à 17:14

Eduardo Camavinga ouvre un salon de coiffure

Eduardo Camavinga tente un coup du ciseau !

L’ancien Rennais et son frère Sebastiao, coiffeur, ouvrent ce vendredi un salon à Madrid, au sein du quartier Chamberí. Des petits aux grands, filles et garçons : tout le monde est le bienvenu dans la « Camavinga House », dont la coupe enfant est fixée à dix euros. Les plus grands adeptes du style capillaire d’Eduardo devront tout de même débourser 200 euros s’ils veulent arborer les mêmes tresses que le petit chouchou de Santiago-Bernabéu.…

JBC pour SOFOOT.com