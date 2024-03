Editis rachète les Éditions du Sous-Sol au Seuil

( AFP / OLIVIER LABAN-MATTEI )

Le numéro deux français de l'édition, Editis, a annoncé vendredi qu'il rachetait une jeune maison, les Éditions du Sous-Sol, à un rival, le Seuil.

Le Sous-Sol, fondé en 2011, est devenu en 2014 un département des Éditions du Seuil, qui elles-mêmes ont rejoint en 2017 le groupe numéro quatre français de l'édition, Média-Participations.

Editis a annoncé dans un communiqué "un accord avec les actionnaires existants en vue d'une prise de participation majoritaire au capital des Éditions du Sous-Sol". Les termes financiers et le calendrier de la transaction n'ont pas été divulgués.

Cette acquisition est le premier coup d'éclat d'Editis depuis qu'il a été cédé en novembre par Vivendi au groupe du milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, Czech Media Invest.

Ce nouvel actionnaire s'est fixé pour ambition de redonner de la cohérence et du prestige à l'offre d'Editis dans la littérature.

L'arrivée du fondateur et président des Éditions du Sous-Sol, Adrien Bosc, 38 ans, en est un signe. Et pour marquer l'importance de cette recrue, celui-ci a été propulsé comme directeur général d'une des maisons d'édition d'Editis au passé le plus prestigieux, Julliard.

"L'arrivée d'un éditeur aussi talentueux qu'Adrien Bosc à la tête de Julliard confirme nos ambitions collectives de renouvellement", a affirmé la directrice générale d'Editis, Catherine Lucet, citée dans le communiqué.

Adrien Bosc est également venu grâce à ses affinités avec Stéphanie Chevrier, une ancienne collègue au Seuil, aujourd'hui présidente de deux maisons d'Editis, Julliard et La Découverte.

"Je suis heureux de rejoindre une maison aussi emblématique que Julliard, littéraire et populaire au plus beau sens du terme (...) C'est aussi une joie particulière de retrouver Stéphanie Chevrier", a expliqué Adrien Bosc.

Celui-ci est aussi auteur, Grand prix du roman de l'Académie française en 2014 avec "Constellation".

Adeptes entre autres de la "non-fiction narrative", les Éditions du Sous-Sol ont publié l'un des succès de la rentrée littéraire 2023, "Les Naufragés du Wager". Cet ouvrage du journaliste américain David Grann doit être adapté au cinéma par Martin Scorcese.

Parmi leurs auteurs francophones, on compte la journaliste Ariane Chemin, le romancier belge Antoine Wauters, ou la poétesse Laura Vazquez.