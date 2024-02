Editis crée quatre nouveaux "pôles" pour ses maisons d'édition

( AFP / OLIVIER LABAN-MATTEI )

Le numéro deux français de l'édition Editis a annoncé mardi la création de quatre "pôles" supplémentaires qui regroupent plusieurs de ses maisons, poursuivant la "réorganisation" menée par le nouvel actionnaire.

Editis est passé en novembre sous contrôle de Czech Media Invest, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, via sa filiale International Media Invest.

Ce nouvel actionnaire a chargé deux dirigeants qu'il a nommés, Denis Olivennes, comme président, et Catherine Lucet, comme directrice générale, de restructurer un groupe qui compte plus de 50 maisons d'édition.

Le choix a été de créer divers "pôles" pour rationaliser l'abondante production d'Editis, et mutualiser des ressources.

En janvier, trois de ces pôles avaient été annoncés. L'un regroupait les maisons Presses de la Cité, Belfond, Bouquins, Le Bruit du monde, Plon et Récamier. Le second, les éditions Robert Laffont, Fleuve et Perrin. Et le troisième, Cherche Midi, Séguier et Sonatine.

Mardi, Editis a annoncé dans un communiqué quatre pôles supplémentaires.

Le pôle "Poche, Audio et Numérique" comprend les deux éditeurs poche (10/18 et Pocket), les deux éditeurs audio (Empreinte Magnétique et Lizzie) et les activités numériques en littérature.

Le deuxième pôle est intitulé "Illustré et tourisme", regroupant les éditions First, First Interactive, Gründ Beaux Livres, Hors Collection, Millesima, Philéas, Solar, Tana et Lonely Planet.

Le troisième, appelé "Jeunesse", réunit les éditions Gründ, Hemma, Langue au chat, Les Livres du Dragon d'Or, Poulpe Fictions, Slalom, 404 Éditions et PKJ.

Enfin, quatre maisons d'édition sont directement rattachées à la directrice générale adjointe Marie-Christine Conchon: Black River (spécialisé dans les comics), Kotoon (webtoons), Kurokawa (mangas) et Les Escales (littérature).

Editis a annoncé le départ de Vincent Barbare, l'éditeur à l'origine du succès de la collection "Pour les nuls", qui a dirigé successivement First-Gründ, Plon-Perrin et Edi8, une filiale d'Editis qui préfigurait les "pôles" généralisés par Czech Media Invest.