Edition: Editis passe dans les mains de Daniel Kretinsky

Vivendi a annoncé mardi avoir finalisé la cession de son groupe d'édition Editis au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, une opération à laquelle le géant des médias a été contraint par l'UE afin de prendre le contrôle de son rival Lagardère dans les prochaines semaines.

Daniel Kretinsky, le 22 janvier 2020, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a perçu dans l'opération 653 millions d'euros, "incluant le remboursement à Vivendi de la dette d'Editis à la réalisation de l'opération", est-il précisé dans un communiqué.

L'opération avait auparavant dû être avalisée par Bruxelles, qui a agréé International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI fondé par Daniel Kretinsky, comme acheteur approprié d'Editis, et a considéré que l'acquisition ne posait pas de problème de concurrence, bien que l'homme d'affaires soit également actionnaire à 25% du distributeur Fnac Darty.

Editis sera désormais présidé par Denis Olivennes, ex-directeur de Libération, avait annoncé Daniel Kretinsky dans une déclaration transmise à l'AFP fin octobre.

Avec des maisons comme Robert Laffont, Le Robert, Nathan, Plon, le groupe est le numéro deux français de l'édition, derrière Hachette Livre (Grasset, Larousse, Livre de poche, Hatier, etc.), qui réalise environ deux tiers de son activité en dehors de la France.

Hachette Livre est contrôlé par Lagardère, que Vivendi doit acquérir au terme d'une opération publique d'achat réussie. Le groupe doit pour cela encore finaliser la cession du magazine Gala au groupe de presse Le Figaro, "d'ici à la fin du mois de novembre".

La Commission européenne s'était opposée à ce que la maison-mère de Canal+ et d'Havas détienne à la fois Hachette Livre et Editis. Vivendi a donc choisi de vendre l'intégralité d'Editis à Daniel Kretinsky, lui permettant de faire son entrée sur le marché de l'édition en France.

Depuis 2018, ce milliardaire, déjà à la tête d'un petit empire médiatique dans son pays et d'un puissant groupe énergétique, a racheté de nombreux médias en France. Il contrôle notamment Marianne, Elle, Télé 7 Jours, 45% du média vidéo Loopsider et plus de 5% du groupe TF1.

L'homme d'affaires de 48 ans tente également d'acquérir une partie du groupe informatique Atos, et participe à la reprise du distributeur Casino.