Edin Terzić : « Nous avons peut-être plus faim que le PSG »

Ce n’est pas Niklas Süle qui dira le contraire.

La niaque, vraie clé de la demi-finale de Ligue des champions entre Dortmund et le PSG ? C’est l’avis d’Edin Terzić. En conférence de presse, l’entraîneur du BvB a évoqué la détermination à toute épreuve de ses hommes. « C’est peut-être nous qui avons le moins d’expérience en tant qu’équipe, mais nous avons peut-être plus faim » , a estimé le technicien allemand. Ce dernier espère prendre de vitesse les Parisiens et les priver de ballon : « Il faut se focaliser sur le ballon, si on l’a, eux ne l’ont pas, c’est la clé. Si nous les attaquons haut et mettons de la vitesse dans notre jeu, nous avons une chance. » …

