EDF VA VÉRIFIER LES SOUPAPES DES EPR DE FLAMANVILLE ET TAISHAN PARIS (Reuters) - EDF n'a pas observé sur les réacteurs nucléaires EPR de Flamanville (Manche) et Taishan (Chine) les problèmes de soupapes détectés en Finlande sur le projet OL3 mais réalise ou projette des inspections poussées à ce sujet sur ses propres centrales, a déclaré mercredi un porte-parole de l'électricien pubic français. Une fuite au niveau d'une soupape de sûreté a été découverte sur le réacteur nucléaire finlandais Olkiluoto-3 (OL3), construit par un consortium formé par Areva et Siemens, a annoncé fin mai l'autorité finlandaise de régulation STUK, qui juge le problème "très sérieux". "A date, ce phénomène n'a pas été observé sur nos projets Flamanville 3 et Taishan 1 et 2", a déclaré le porte-parole d'EDF mercredi. "On mène des inspections plus poussées (...) sur l'ensemble de nos chantiers", a-t-il ajouté, précisant que ces inspections étaient en cours à Flamanville et auraient probablement lieu l'été prochain en Chine et qu'elles faisaient partie du "retour d'expérience" habituellement réalisé sur les chantiers d'EPR. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

