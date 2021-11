EDF ne coupera plus l'électricité en cas d'impayés mais limitera la puissance fournie

Le Médiateur national de l'énergie avait lancé un appel pour un droit d'accès minimal à l'électricité pour les foyers les plus précaires, alors que les prix de l'énergie ont flambé au cours des derniers mois.

À partir du 1er avril 2022, EDF pourra limiter la puissance du courant en cas d'impayés. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

EDF ne coupera plus le courant pour les particuliers. Le géant français de l'énergie a annoncé vendredi 12 novembre qu'il allait cesser de demander des coupures pour ses clients en situation d'impayés, et ce toute l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale. À la place, le groupe demandera, à partir du 1er avril 2022, une limitation de puissance. EDF fournira au minimum un kilovoltampère (1 kVA, soit l'équivalent de 1.000 watts), une puissance qui permet d'avoir accès à des usages essentiels tels que le fonctionnement du réfrigérateur ou la recharge d'appareils électriques.

"De quoi conserver les usages essentiels : l'éclairage, la recharge des téléphones, un chauffe-eau, une machine à laver, Internet ou encore un petit réfrigérateur. Mais le reste, le chauffage par exemple, ne fonctionne plus", a détaillé Marc Benayoun directeur du pôle Clients, services et territoires du groupe EDF, dans Le Parisien / Aujourd'hui en France . "Cette mesure (...) s'appliquera dans tous les cas, sauf s'il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l'alimentation électrique du logement", a précisé EDF dans un communiqué.

Si EDF a pris une telle décision aujourd'hui, c'est que pendant le confinement, les coupures avaient été interrompues. "Cela nous a permis de tirer quelques leçons. Nous nous sommes rendu compte qu'on arrivait à des résultats pratiquement aussi bons, en termes de régularisation des situations, et de remboursement des dettes, en utilisant d'autres moyens. Et notamment la limitation de puissance", a ainsi expliqué Marc Benayoun.

Un appel du médiateur pour un droit d'accès minimal à l'électricité

Cette annonce intervient deux jours après que le Médiateur national de l'énergie a pris position pour un droit d'accès minimal à l'électricité pour les foyers les plus précaires, et alors que les prix de l'énergie ont flambé au cours des derniers mois sur fond de reprise économique mondiale. Selon le Médiateur, 5,6 millions de ménages, soit une douzaine de millions de personnes, se trouvent en situation de précarité énergétique, et un Français sur cinq a déclaré avoir souffert du froid dans son logement l'hiver dernier.

"Sans électricité, pas de lumière, pas de chauffage, pas d'accès à internet, ni au téléphone. Il n'est pas acceptable, dans un pays comme la France, que des foyers puissent se retrouver dans une telle situation de précarité et de pauvreté", avait plaidé Olivier Challan Belval.

En France, le gouvernement a récemment annoncé des mesures face à la hausse des cours de l'énergie, qui touche l'Europe entière : un chèque de 100 euros supplémentaires pour les ménages précaires, gel de l'augmentation du prix du gaz et limitation de celle du tarif de l'électricité.

Dans son communiqué, EDF souligne qu'il privilégie déjà, depuis quelques années, la limitation de puissance à la demande de coupure d'électricité. Selon le groupe, ce choix a permis de réduire d'un tiers le nombre de coupures en cinq ans.