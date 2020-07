Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF lance un vaste plan d'économies, selon Le Monde Reuters • 06/07/2020 à 16:41









EDF LANCE UN VASTE PLAN D'ÉCONOMIES, SELON LE MONDE PARIS (Reuters) - EDF a lancé un vaste plan d'économies pour combler les pertes dues à la crise du coronavirus qui devrait se situer entre deux et trois milliards d'euros, annonce lundi Le Monde, qui cite des sources "internes". Un porte-parole du groupe a confirmé qu'un plan d'économie était en préparation, mais a jugé prématuré d'entrer dans les détails. EDF devrait être en mesure d'en dire plus fin juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, a-t-il précisé. Selon le quotidien, la compagnie étudie plusieurs possibilités dont des cessions d'actifs importants, un gel des embauches et des investissements, "tout en cherchant des réductions budgétaires à tous les étages". "Selon plusieurs sources internes, la direction a demandé aux différentes branches et filiales de présenter des budgets revus à la baisse. Selon des documents consultés par Le Monde, le groupe souhaite stabiliser ses dépenses d'exploitation pendant les deux prochaines années et réduire fortement ses investissements", ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief)

