EDF : l'entreprise relance le projet de reconversion de la centrale à charbon de Cordemais

Le projet de reconversion vise à remplacer le charbon brûlé à Cordemais par des pellets fabriqués à partir de biomasse. L'énergéticien avait abandonné en juillet dernier le chantier en raison du coût financier.

La centrale à charbon de Cordemay, le 27 mars 2022. ( AFP / LOIC VENANCE )

EDF change d'avis et les syndicats s'en félicitent. L'entreprise a relancé le projet de reconversion à la biomasse de la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique) et mène actuellement des essais pour y brûler des pellets dès l'hiver prochain, a annoncé l'énergéticien, mardi 3 mai, à l'AFP.

Suite à une annonce de la CGT, EDF a confirmé avoir déposé un dossier dans le cadre d'un appel à manifestation d’intérêt (AMI) "pour le développement d’ usines de granulés de biomasse traités thermiquement , prioritairement issus de déchets de bois", lancé par le ministère de la Transition écologique en février.

Déposé le 26 avril en partenariat avec le groupe Paprec, spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets, le proposition d'EDF vise à " la réalisation potentielle d'une usine (de production de pellets) sur le site de Cordemais", une centrale électrique inaugurée en bord de Loire en 1970. "Il revient maintenant à l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ndlr) d’analyser ce dossier, parmi tous ceux qu’elle aura pu recevoir, pour décider ensuite des suites qu’elle envisagera d’y donner", précise le groupe.

Un système éléctrique sous tension

Mais "sans attendre la potentielle mise en service de cette usine qui, si elle était décidée, nécessiterait quelques années", le groupe précise mener "des essais" pour "pouvoir remplacer dès 2022, une partie du charbon brûlé à Cordemais par des pellets fabriqués à partir de biomasse". "C'est un soulagement, une victoire!", s'est réjoui Gwénaël Plagne, délégué syndical CGT d'EDF, qui se bat depuis 2015 pour ce projet de reconversion à la biomasse.

Localisation et âge des réacteurs nucléaires français depuis leur mise en service industrielle ( AFP / )

En juillet dernier, la direction d'EDF avait douché les espoirs des salariés en annonçant l'abandon du projet, à cause de son coût prohibitif et du retrait de son partenaire Suez. Entretemps, les prix de l'électricité ont flambé sur le marché européen et le système électrique français est sous tension en raison de nombreuses fermetures de réacteurs nucléaires, pour maintenance et vérification de problèmes de corrosion.

La centrale de Cordemais peut "avoir un rôle à jouer pour sécuriser le réseau dans les années à venir", a souligné M. Plagne. Selon lui, les travaux de construction de l'usine de pellets pourraient débuter "début 2023" pour une "mise en service en 2025". Il s'agit de produire de remplacer un partie du charbon par des granulés produits à partir des résidus de taille, d'élagage ou de bois d'ameublement.