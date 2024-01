EDF investit 1,3 milliard de livres dans les centrales nucléaires britanniques d'ici 2026

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'énergéticien français EDF, opérateur du parc nucléaire outre-Manche, a annoncé mardi dans un communiqué qu'il "prévoit d'investir 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros, ndlr) supplémentaires dans les cinq centrales nucléaires en production du Royaume-Uni sur la période 2024-2026".

Cette somme "porte le total investi dans le parc à près de 9 milliards de livres depuis 2009", date à laquelle l'énergéticien a acquis les centrales, a précisé dans un communiqué EDF, qui prévoit aussi "d'embaucher plus de 1.000 personnes en 2024 dans ses différentes activités nucléaires au Royaume-Uni".

EDF gère les huit sites de centrales nucléaires du Royaume-Uni, cinq en production (Sizewell B, Torness, Heysham 2, Heysham 1, Hartlepool) et trois en phase de déchargement de combustible (Hunterston B, Hinkley Point B et Dungeness B).

"La production nucléaire britannique en 2023 était de 37,3 TWh, soit 15% de moins qu'en 2022 en raison de fermetures de centrales et d'arrêts réglementaires, mais près de quatre fois celle prévue lors de l'acquisition du parc" en 2009, a fait valoir EDF.

L'entreprise, qui paiera dans le pays environ 600 millions de livres (près de 700 millions d'euros) d'impôts pour 2023, prévoit de maintenir sa production à ce niveau au moins jusqu'en 2026, grâce aux prolongations de durée de vie des centrales Heysham 1 et Hartlepool annoncées en mars 2023, et espère pouvoir prolonger encore la vie de ses centrales.

Le groupe porte aussi les deux projets de nouvelles centrales, Hinkley Point C, en construction, et Sizewell C, et il a été désigné en octobre finaliste lors d'un appel d'offre pour construire de petits réacteurs nucléaires dans le pays.

Hinkley Point C a franchi une étape majeure en décembre avec l'installation spectaculaire d'un immense dôme d'acier qui recouvrira son premier réacteur.

Destinée à alimenter environ six millions de foyers britanniques en électricité, d'un coût de 25 à 26 milliards de livres (29-30 milliards d'euros) - voire 32,7 milliards de livres en comptant l'inflation -, sa mise en service est prévue en juin 2027.