18/06/2023

Eden Hazard : « Cela fait deux ou trois ans que je me repose »

Au bonheur d’Eden.

Six mois après avoir bouclé son dernier match avec la vareuse de la Belgique, Eden Hazard a été honoré comme il se doit par tout le stade Roi-Baudouin ce samedi soir lors de la rencontre entre les Diables rouges et l’Autriche, soldée par un nul. Ovations, tour du stade en décapotable, haie d’honneur, l’ancien Lillois a été conquis par ces hommages et le raconte au micro de la RTBF : « Cela m’a fait plaisir, c’est beaucoup d’émotion. Cela prouve aussi que j’ai fait pas mal de bonnes choses, ce n’est que du bonheur. » …

