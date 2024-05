information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 18:56

Écosse-Israël à huis clos à cause du conflit israélo-palestinien

Bunker Park.

Deuxième de son groupe de Ligue des nations féminine, l’Écosse recevra Israël, la lanterne rouge, le 31 mai à Hampden Park. Le stade sonnera toutefois creux à cause du contexte extrêmement tendu entre Israël et la Palestine. « L’équipe chargée de l’exploitation du stade a été informée des risques de perturbation du match et, par conséquent, nous n’avons pas d’autre choix que de jouer le match en l’absence des supporters » , explique la Fédération écossaise (SFA).…

QB pour SOFOOT.com