Écosse : bière et match !

Avant même le choc contre l'Angleterre, la Tartan Army peut célébrer : par leur mobilisation, les supporters écossais ont tué dans l'œuf un projet de loi liberticide qui aurait interdit toute consommation de houblon sur la route du stade. Une victoire permise par l'appel d'un seul homme, un certain Derek Watson.

L’information était passée inaperçue, ou presque. Elle traînait depuis près d’une semaine sur le site du gouvernement britannique lorsqu’un certain Derek Watson, président des « socios » du Motherwell FC (actuel dauphin du Celtic), a tiré le signal d’alarme le lundi 4 septembre 2023 au soir : les droits les plus élémentaires des supporters écossais sont menacés, à commencer par la sacro-sainte pinte d’avant-match. En cause, la nouvelle consultation publique (préalable à une modification de la loi) en date du 30 août concernant « l’organisation des déplacements du public lors des évènements sportifs ». Le jeune homme aux grosses lunettes lance aussitôt un appel à tous les supporters du pays, pour s’opposer aux propositions « draconiennes qui mettent en danger les libertés civiles ».

La pinte qui cache la forêt

Au cœur de la polémique, l’interdiction de toute consommation d’alcool avant un match. Si ce n’est en complément « d’un repas copieux », dans un lieu préalablement indiqué à la police et autorisé par ses soins. De surcroît, l’ensemble des mesures ne visent que les fans de football, contrairement à ce que laisse entendre son intitulé plus général. Car l’offensive de Westminster à l’encontre des organisations de supporters ne se limite pas non plus à l’interdiction de la pinte d’avant-match.…

Par Baptiste BRENOT pour SOFOOT.com