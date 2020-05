Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Echec du premier test de Virgin Orbit de lancement d'une fusée Reuters • 26/05/2020 à 06:53









ECHEC DU PREMIER TEST DE VIRGIN ORBIT DE LANCEMENT D'UNE FUSÉE (Reuters) - Virgin Orbit, la compagnie de l'homme d'affaires Richard Branson, a annoncé avoir échoué lundi à envoyer une fusée dans l'espace depuis un avion 747 spécialement modifié, son premier test en vue de lancements de satellites. La mission a été "abrogée" quelques instants après que la fusée a été libérée par l'avion, aux alentours de 19h00 GMT, au-dessus de l'océan Pacifique, a indiqué Virgin Orbit dans un communiqué diffusé sur Twitter. "Une anomalie s'est produite au début de la première phase de vol. Nous en saurons davantage alors que nos ingénieurs analysent la montagne de données que nous avons collectées aujourd'hui", a-t-elle déclaré. Aucun blessé ni dégâts n'ont été rapportés dans l'immédiat. L'avion avait décollé d'une base aérienne de Californie. (Rich McKay à Atlanta; version française Jean Terzian)

