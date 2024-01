information fournie par So Foot • 26/01/2024 à 08:41

Échec de l'Algérie : « La cassure était déjà trop large »

Pour analyser l'échec de l'Algérie, dernière de son groupe et donc éliminée de cette CAN 2023, trois anciens sélectionneurs des Verts se sont mis à table. Entre psychanalyse, prise de recul et visions futures.

Casting :

Ali Fergani : ancien international (72 sélections, 7 buts), sélectionneur entre 1995 et 1996, puis 2004 et 2005. Christian Gourcuff : sélectionneur entre 2014 et 2016.

Georges Leekens : sélectionneur en 2003, puis entre 2016 et 2017.…

Propos recueillis par Adel Bentaha pour SOFOOT.com