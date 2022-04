E.coli : Buitoni offre un bon d'achat de 20 euros à une famille touchée par la bactérie

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

La mère d'une fillette de sept ans, hospitalisée deux jours mi-mars pour une pyélonéphrite, a reçu un bon d'achat de 20 euros de la part de Buitoni.

"Nos plus sincères excuses." Une fillette a été contaminée par la bactérie E.coli après avoir consommé une pizza Buitoni. Sa famille a reçu un bon d'achat de 20 euros de cette marque de Nestlé, ce qu'ont reconnu lundi 25 avril ses responsables, plaidant l'erreur.

"Cela n'aurait pas dû être fait et nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à cette consommatrice qui a pu être heurtée par la réception de ces bons d'achat", a déclaré à l'AFP un porte-parole de Buitoni. "Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise pas", a-t-il ajouté.

Résidant dans la Vienne, cette mère d'une fillette de sept ans a rapporté à l'AFP avoir reçu vendredi par email ce bon d'achat, confirmant une information de la Voix du Nord . Elle avait la veille reçu un appel du service consommateurs de Buitoni.

L'enfant a été hospitalisée deux jours mi-mars pour une pyélonéphrite et "a frôlé la septicémie", selon sa mère. "C'est une douleur supplémentaire (...) Pour eux, la douleur de ma fille vaut 20 euros", s'est indignée Sonia, qui ne souhaite pas donner son nom.

"La personne a reçu des bons d’achats, comme c’est le cas pour les personnes demandant un remboursement de leurs pizzas suite au rappel massif" de ce produit, a expliqué le porte-parole de Buitoni. Cette famille avait effectué un signalement sur le site de service public SignalConso, enclenchant le rappel par Buitoni, a-t-il précisé.

Deux enfants décédés

La personne du service consommateurs "m'a demandé de relater tout ce qui a pu se passer concernant ma fille et si, pour les besoins de l'enquête, il était possible d'accéder à son dossier médical dans les prochains jours", a relaté Sonia. "Trouver le prétexte du dédommagement pour demander des informations, on trouve cela assez scandaleux", s'est indigné auprès de l'AFP Me Richard Legrand, qui représente la famille de Sonia parmi une quinzaine d'autres touchées. Ce sont des "informations assez confidentielles, couvertes par le secret médical", a-t-il souligné.

Le 18 mars, Nestlé avait annoncé le retrait-rappel des pizzas Buitoni de la gamme Fraîch'Up, après avoir été informé de la présence de la bactérie dans la pâte d'un produit. En France, 53 cas de contaminations sont désormais confirmés selon le dernier point de Santé Publique France, et deux enfants sont décédés, même si le lien avec les pizzas n'a pas été confirmé.

Le 22 mars, une enquête pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger de la vie d'autrui" a été ouverte au pôle Santé publique du parquet de Paris.

Début avril, le préfet du Nord a interdit la production de pizzas au sein de l'usine Buitoni de Caudry, près de Cambrai. Les inspections ont "mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire".

"Buitoni, dans sa volonté de coopération et dans le respect de la souffrance des familles, continue à chercher toutes les origines possibles de cette bactérie", a réagi vendredi un porte-parole de Buitoni, "Cette situation nous est d'autant plus intolérable que des enfants sont concernés".