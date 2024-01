Dyson nomme Hanno Kirner, spécialiste des batteries électriques, à sa tête

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe britannique Dyson, connu pour ses produits électroménagers, a annoncé mardi la nomination d'un nouveau directeur général, Hanno Kirner, ancien dirigeant du programme de batteries du géant indien Tata.

L'Allemand de 53 ans "était directeur exécutif de Jaguar Land Rover et dirigeait le programme de batteries du groupe Tata depuis 2021", selon un communiqué de Dyson, qui a investi ces dernières années dans les nouvelles technologies, notamment de batteries.

Il remplacera le mois prochain Roland Krueger, qui était à la tête de Dyson depuis quatre ans et "sera nommé à un nouveau poste au conseil d'administration de Dyson Holdings", précise le groupe.

"Roland Krueger a fait traverser à l'entreprise l'une des périodes les plus difficiles de mémoire récente", a salué, cité dans le communiqué, le milliardaire et industriel James Dyson, fondateur du groupe qui avait dû tailler dans ses effectifs en 2020 du fait de la pandémie.

Dyson avait annoncé en 2020 investir 2,75 milliards de livres (3,20 milliards d'euros) sur cinq ans dans les nouvelles technologies comme les logiciels, la robotique, l'intelligence artificielle mais aussi une technologie de batterie électrique plus efficace.

Dyson a aussi indiqué en mai dernier qu'il ouvrirait une nouvelle usine à Singapour pour fabriquer ses batteries de nouvelle génération.

Le groupe avait cependant abandonné en 2019 un ambitieux projet de fabriquer des voitures électriques, face à une concurrence trop rude.

Présent dans 84 pays, le groupe connu pour ses aspirateurs sans fil, sèche-mains et purificateurs d'air, avait déménagé la même année son siège social du Royaume-Uni vers Singapour, en raison de la croissance de la demande asiatique.

Dyson avait annoncé en 2022 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,3 milliard de livres, en baisse sur un an (1,5 milliard en 2021), malgré une hausse de son chiffre d'affaires à 6,5 milliards de livres, selon ses derniers chiffres publiés.

Le groupe disait avoir fait face à "des défis sans précédent", citant des pénuries de semi-conducteurs, de matériaux et de main-d'oeuvre, le confinement qui s'était prolongé en Chine et la hausse de ses coûts, ainsi que la guerre en Ukraine et la fermeture de ses activités en Russie.