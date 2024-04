Dybala, De Bruyne, De Marcos : un week-end en 3D

Tout peut arriver dans le football. Et ce week-end l'a rappelé avec la défaite du Bayern face à un promu, la gifle subie par l'Ajax, l'OL qui peut encore croire à l'Europe et Bilbao qui met fin à 40 ans de disette en Coupe d'Espagne.

L’invité surprise du week-end

Et si l’OL était européen la saison prochaine et ce, peu importe le résultat de leur finale de Coupe de France face au PSG ? Si cette question avait été posée au soir de la 14 e journée lorsque Lyon n’avait que 7 points au compteur, tout le monde aurait rigolé. Pourtant, 14 journées plus tard, les copains de Lacazette sont 10 e après leur victoire à Nantes (1-3) et ne sont plus qu’à deux petits points de la 7 e place potentiellement européenne en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Mieux, l’OL a désormais plus de victoires en Ligue 1 cette saison que…l’OM – battu à Lille (3-1) – et Rennes, défait à Monaco (1-0). Mieux encore, depuis l’arrivée de Pierre Sage, Lyon est l’équipe qui a remporté le plus de matchs en championnat à égalité avec Brest qui continue de rêver à la Ligue des champions après son succès face à Metz (4-3) qui leur permet de conserver leur place de dauphin du PSG. Le prochain match de Brest ? Un déplacement à Lyon pour déterminer qui est le plus fort entre Pierre Sage et Eric Roy.

Le chambrage du week-end

Deux ans que la Roma n’avait pas battu la Lazio qui restait sur une victoire en Coupe d’Italie et deux nuls et une victoire en Serie A. Alors forcément, les Giallorossi avaient de quoi être heureux lorsque Gianluca Mancini a délivré les siens sur corner (1-0) et ainsi confirmé le retour au sommet de la Roma depuis l’arrivée sur le banc de Daniele De Rossi qui n’a connu la défaite qu’à une seule reprise contre l’Inter pour désormais 8 victoires. Serein, Paulo Dybala n’a même pas attendu la fin de la rencontre pour chambrer Mattéo Guendouzi en lui montrant son protège-tibias sur lequel figurait le trophée de la Coupe du monde. Un trashtalking qui prouve deux choses : Paulo Dybala porte bien des protège-tibias malgré ses chaussettes baissées et l’Argentin est bien le seul à se rappeler de la présence de Guendouzi au Qatar.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com