information fournie par So Foot • 27/01/2024 à 16:37

Du renfort à Lorient

Attention à Lyon, ses concurrents recrutent aussi.

Mal en point en championnat, dernier avec 12 points, le FC Lorient se renforce en vue de la lutte pour le maintien. Les Merlus viennent en effet d’annoncer l’arrivée en prêt du défenseur ghanéen, Nathaniel Adjei, au lendemain de l’arrivée de l’attaquant ivoirien Mohamed Bamba. Adjei, 21 ans, débarque en prêt en provenance du championnat suédois et du club d’Hammarby IF jusqu’à la fin de la saison. Formé au Ghana, il a rejoint l’Europe en 2021 et devrait très rapidement intégrer le groupe breton, puisque le club a annoncé sa présence à l’entraînement dès aujourd’hui. De là à la retrouver dans le groupe pour affronter Le Havre dimanche, qui sait ?…

JF pour SOFOOT.com