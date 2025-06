information fournie par So Foot • 29/06/2025 à 12:19

Du Mondial des clubs à la Coupe du monde 2026 : le climat de tension

Les conditions climatiques américaines ont sérieusement perturbé le bon déroulement du premier tour de la Coupe du monde des clubs. De quoi nourrir l’inquiétude à un an du coup d’envoi du Mondial 2026, également prévu en Amérique du Nord ?

RB Salzbourg-Pachuca, Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundows, Palmeiras-Al Ahly, Auckland City-Boca Juniors, Juventus-Manchester City, Benfica-Chelsea… On ne compte plus les matchs interrompus par le climat américain tumultueux durant cette Coupe du monde des clubs 2025. Tantôt les chaleurs suffocantes, tantôt les violents orages, la météo n’éclipse décidément pas cette première édition d’un tournoi tant décrié par les fans du ballon rond et même par certains joueurs, pas forcément enclins à tâter le terrain après une saison éreintante.

Si les organismes de joueurs qui ont enchaîné les rencontres cette saison sont déjà entamés, les 40 degrés affichés sur certaines pelouses américaines ne sont pas de nature à les soulager. Avant d’affronter la Juventus pour le troisième match de groupe, Pep Guardiola n’avait pas mâché ses mots : « Nous devons être prêts à souffrir. La chaleur est évidente. Nous ne pouvons pas la changer, n’est-ce pas ? Mais je pense que toutes les équipes doivent gérer cette situation. C’est comme ça pour la prochaine Coupe du monde. Les gens le savent déjà. » Un avertissement à peine voilé, et une inquiétude bien réelle : à un an du Mondial 2026, qui se tiendra également sur le sol nord-américain (ainsi qu’au Mexique), faut-il craindre un tournoi déformé par la météo, au détriment du spectacle et de la santé des joueurs ?…

