Droits TV de la Ligue 1 : la lettre très salée de Canal+ à la LFP

Les quatre vérités ont été dites.

Diffuseur historique du championnat de France depuis 1984, Canal+ a décidé de renoncer à l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, et ne s’est pas défilé au moment d’expliquer pourquoi. Après avoir jeté l’éponge, Maxime Saada – président du directoire du groupe Canal – a adressé une lettre à la Ligue de football professionnel et à son président Vincent Labrune. Relayée par L’Équipe , celle-ci dévoile les raisons de ce coup de frein soudain, alors que la chaîne cryptée dit « aimer le football français » et continuer de mettre l’accent sur le ballon rond.…

