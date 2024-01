Droits télé de la Ligue 1 : à prendre ou à baisser

Les droits télé de la Ligue 1 n’ont toujours pas trouvé preneur. Les négociations de gré à gré se poursuivent, et DAZN serait en bonne position, à un prix certainement inférieur aux attentes des clubs. Un poids de plus dans l'escarcelle d'un foot français qui ne cesse de se dévaloriser.

Il s’agit d’un des dossiers les plus angoissants de 2024 pour le foot français : qui va acquérir ses droits de diffusion et pour quelles sommes ? Le traumatisme de Mediapro s’avère encore omniprésent dans les cauchemars des présidents et les bilans comptables des saisons passées, et a poussé la LFP à signer en catastrophe un deal avec CV Capital Partners, lui cédant 13% de ses revenus médiatiques contre le versement de 1,1 milliard d’euros en 2022 et 2023. Le fonds d’investissement luxembourgeois compte bien récupérer son dû dès le prochain accord (2024-2029) qui s’en trouvera donc d’office amputé. Il importe impérativement pour Vincent Labrune de sauver au maximum les meubles lors des négociations en cours afin d’amoindrir cette première vérité qui risque d’assombrir l’avenir des clubs sur la durée : l’accord va se révéler être une corde les étranglant lentement mais sûrement.

DAZN, le chevalier blanc ?

Une fois abandonné le mythe du milliard, ce qui semble être désormais acté dans les esprits de tous, comment maintenir un minimum le train de vie des pensionnaires de notre élite ? L’objectif est désormais d’amortir les pertes en s’approchant des 800 millions, dans un contexte où même la séduisante Premier League a eu bien du mal à conserver son niveau précédent. Pour l’instant, le sauveur s’appellerait DAZN (après Amazon qui s’est pour le moment retiré du jeu), avec beIN pour le second rôle du casting. Le « Netflix du sport », lancé en 2015 par le milliardaire Leonard Blavatnik, qui possède aussi Warner Music et Deezer, offre quelques garanties essentielles, notamment financières. Il ne permettra certainement pas de mettre un terme à la dispersion de l’offre, puisqu’il lui faudra probablement revendre ou passer des deals de diffusion. De la sorte, à la suite d’un partenariat de distribution avec Canal+ qui court depuis août 2023, la plateforme propose deux affiches de Ligue 1. La chaîne cryptée peut de la sorte attendre que la Ligue boive le calice jusqu’à la lie avant de se positionner.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com