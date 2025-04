Droits de douane: une "guerre tarifaire néfaste pour tout le monde", prévient le ministre français du Commerce extérieur

Le ministre français délégué au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin, lors de sa visite à son homologue indonésien le 9 avril 2025. ( AFP / BAY ISMOYO )

Une "guerre tarifaire" est "néfaste pour tout le monde", a prévenu mercredi le ministre français délégué au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin, en visite en Indonésie, appelant à "continuer le travail de la dialogue" avec Washington.

"Nous n’avons jamais souhaité une escalade dans l'augmentation des droits de douane. Nous pensons qu’une guerre tarifaire est néfaste pour tout le monde", a déclaré le ministre français lors d'un point presse à l'issue d'une visite de deux jours à Jakarta.

Le ministre poursuivra sa tournée jeudi aux Philippines, au Vietnam et l'achèvera dimanche au Japon.

"Nous devons continuer sous la compétence de la Commission européenne le travail de dialogue et de négociation avec l’administration américaine pour arriver vers l’agenda le plus posiifif possible", a-t-il encore martelé.

"C’est toujours ce que nous avons défendu tout en disant que s'il devait y avoir des mesures de riposte face à une non volonté de désescalade, l'Europe devra savoir le faire. Mais ça n’a jamais été notre agenda et cela ne le sera jamais", a encore indiqué M. Saint-Martin.

Mardi, le président français Emmanuel Macron avait émis l'espoir que son homologue américain, Donald Trump, "revienne sur sa décision" sur les droits de douane imposés au reste du monde, et notamment à l'Union européenne.

Pour M. Saint-Martin, venu préparer la visite d'Etat d'Emmanuel Macron fin mai dans le vaste archipel, la France et l'Indonésie "ont un avenir en commun avec des visions stratégiques qui convergent, autour de grandes thématique comme l'énergie, les transports ou l’agriculture".

La France, a-t-il poursuivi, "démontre tout l'intérêt qu’elle porte à son partenaire indonésien, depuis des années" mais aussi tout rédemment "depuis l’arrivée du nouveau président" Prabowo Subianto, au pouvoir depuis octobre dernier.