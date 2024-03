Dries Van Noten va quitter la direction de sa griffe en juin

Dries Van Noten à Paris le 19 janvier 2023. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le styliste belge Dries Van Noten va quitter la direction artistique de sa griffe en juin, au lendemain d'une dernière collection masculine printemps-été 2025, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Les collections qui suivront, dont celle de la femme printemps-été 2025, seront réalisées par l'équipe de son studio avec qui il travaille depuis plusieurs années, a précisé le styliste.

"Le moment venu sera annoncé le (nom du) créateur qui poursuivra l'histoire de la maison", ajoute Dries Van Noten, qui aura 66 ans en mai.

Installé dans la mode depuis 1986 et unanimement respecté dans le microcosme sans jamais être devenu connu du grand public, "DVN", baptisé "Daddy Dries" ou le "maître flamand", s'est imposé pour un talent précis: la maîtrise de la construction du vêtement, le "tailoring".

Issu d'une famille de tailleurs et diplômé de la Royal Academy of Art d'Anvers, Dries Van Noten défile dans le cadre de la Fashion Week parisienne depuis 1993. En 2018, le groupe de luxe Puig a pris une participation majoritaire dans la griffe qui développe aussi des produits de beauté et des parfums

"Au début des années 80, en tant que jeune Anversois, je rêvais de faire ma place dans la mode. Avec toutes les personnes qui m'ont soutenu, ce rêve est devenu réalité. Désormais, je veux me concentrer sur tous les choses pour lesquelles je n'ai jamais eu le temps. Je suis triste, mais en même temps heureux", confie Dries Van Noten, précisant qu'il restera toutefois impliqué dans la marche de sa griffe.

"Je prépare cette décision depuis un moment et je sens qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de talents pour apporter leur vision à la griffe", confie encore le styliste.

Fin février à Paris, Dries Van Noten s'est distingué avec une collection femme automne-hiver 2024 marquée par une touche de rêve coloré, en pastel et silhouettes amples comme des vêtements de nuit et des sacs doux comme des peluches, le tout présenté dans un chantier de construction parisien.

Dries Van Noten est aussi l'un des premiers à ramener de la couleur dans le prêt-à-porter censé se porter l'hiver prochain: du rose Barbie, encore visiblement à la mode, et du pastel vert anis toujours conjugué avec du sombre, bleu ou noir.